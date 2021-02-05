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    Приложение «Путешествия без COVID-19» расширит туристические границы между странами - Михаил Мишустин

    5 Февраля 2021, 11:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе международного форума «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» рассказал о новом мобильном приложении «Путешествия без COVID-19», которое уже широко используется в ряде стран ЕАЭС. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, приложение «Путешествия без COVID-19» в будущем расширит туристические границы между странами.

    «С 1 февраля в РФ используется мобильное приложение «Путешествие без COVID-19». Уверен, что данное приложение будет также применяться во всех странах и укрепят связи между странами. Граждане России, Армении и Беларуси сейчас перешли на данную услугу и успешно ею пользуются», - сказал Михаил Мишустин.

    Все, что необходимо - это скачать приложение «Путешествую без COVID-19». После чего за 72 часа до вылета идет проверка в одной из указанных лабораторий. Если тест покажет отрицательный результат, ответ отражается в мобильном приложении пользователя и подтверждается QR-кодом в аэропорту. Тем самым, человек может свободно путешествовать.

    Михаил Мишустин также отметил, что использование нового сервиса для Казахстана стало бы еще одним подходом в сфере цифровизации.

    «Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху в конкретные аэропорты Российской Федерации. Надеюсь, что в ближайшее время Республика Казахстан также присоединится к использованию данного приложения,» - отметил Михаил Мишустин.

    Напомним, в Алматы проходит международный форум «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

    Автор:

    Гульзат Сахова

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