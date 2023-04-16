Приложение по обучению шахматам с помощью искусственного интеллекта презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялась презентация приложения Chess Legends. Его соучредителями являются 14-й чемпион мира Владимир Крамник, четырехкратная чемпионка мира, лидер мирового женского рейтинга Ифань Хоу, международные гроссмейстеры Евгений Владимиров, Дармен Садвакасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Миссия стартапа, как отмечают разработчики, заключается в предоставлении возможности детям со всего мира учиться шахматам по лучшим методикам, используя передовые технологии искусственного интеллекта для персонализации уроков и определения уровня игры.

В приложении Chess Legends есть видеоуроки от лучших шахматных тренеров и гроссмейстеров, включая четырнадцатого чемпиона мира Владимира Крамника и четырехкратную чемпионку мира Ифань Хоу. Методология обучения разработана командой во главе с Евгением Владимировым, старшим тренером Международной шахматной федерации (ФИДЕ), главным тренером сборных Индии, Испании и Казахстана.

Приложение зарегистрировано в Казахстане, в Международном финансовом центре «Астана», и доступно для iOS и Android.

«Основная мысль стартапа – обучение с помощью современных технологий искусственного интеллекта. Это технология динамично развивается, мы знаем, что чат GPT сегодня является самым крутым технологическим прорывом. Наша миссия – донести качественные шахматные знания, опыт чемпионов мира, которые сегодня сидят за столом, это Владимир Крамник, Ифань Хоу, до каждого географического места на планете, где есть интернет», - сказал во время презентации международный гроссмейстер, чемпион мира среди юниоров Дармен Садвакасов.



