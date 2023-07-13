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    Приложение для контроля посещаемости занятий разработали талдыкорганские студенты

    13 Июля 2023, 15:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Студенты Высшего политехнического колледжа города Талдыкоргана совместно с департаментом Агентства по противодействию коррупции области Жетысу разработали приложение, которое контролирует посещаемость студентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства просвещения РК.

    Студенты будут использовать QR-коды, выставленные у входа в учебное заведение, чтобы подтвердить свое посещение, которое автоматически записывается на сервер.

    «Контроль за посещаемостью студентов с помощью QR-кода удобен для учебного заведения, повышает ответственность обучающихся. Каждый студент сканирует QR-код по телефону, как только приходит. Время автоматически вводится в базу. Невозможно сканировать изображение, сидя дома, поэтому во время сессии отчетливо видна успеваемость и посещаемость каждого студента. Это один из шагов к формированию антикоррупционной культуры среди студентов», – рассказал руководитель проекта, педагог колледжа Бактияр Саткулов.

    Проект в настоящее время полностью готов, для использования в начале учебного года необходимо внести в базу данных сведения о новых студентах.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Талдыкорган
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