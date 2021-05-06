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    Приложение Ashyq внедряется в столичном аэропорту

    6 Мая 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев с 10 мая внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq. С 12 мая планируется полноценный запуск проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта.

    Как пояснили в пресс-службе, за счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК определяется статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть для безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку термометрия (удаленное измерение температуры) помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела) использование приложения Ashyq является дополнительной гарантией безопасности для пассажиров и персонала.

    «В этой связи, просим всех пассажиров заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с желтым и красным статусом допущены не будут. Вопросы по возврату средств, в случае недопуска к рейсу, следует направлять в авиакомпании», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

    Напомним, с 17 января текущего года доступ в отдельные объекты малого и среднего бизнеса обеспечивается с помощью мобильного приложения «Ashyq», заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Транспорт Цифровой Казахстан Общество Коронавирус в РК
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