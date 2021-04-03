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    14:10, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Приложение «Ashyq» планируют масштабировать еще на три города РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приложение «Ashyq» планируют масштабировать и использовать еще в трех регионах: Павлодаре, Таразе и Актобе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    Министр провел встречу с коллегами из Министерства здравоохранения, НПП «Атамекен», Комитета гражданской авиации, аэропортов, Казахтелекома и авиакомпании «Эйр Астана» по итогам поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.

    «Перед нами стоит задача ускорить использование цифровых решений для борьбы с COVID-19.

    Первое. Касательно приложения «Ashyq». Проект уже дал свои результаты, коллеги из НПП ежедневно информируют о том, что были попытки COVID-положительных пройти в фитнес-клубы и тем самым подвергнуть риску заражения остальных посетителей. Планируем масштабировать использование «Ashyq» еще на 3 региона: Павлодар, Тараз и Актобе. Представители бизнеса, не задействованные в проекте, просят внести их в список участников. Помимо фитнес-клубов, бассейнов, боулинг-, СПА-центров и компьютерных клубов разрабатывается включение в проект общепита и кинотеатров.

    Наша задача - помочь бизнесу создать условия, чтобы они смогли продолжить работать в карантин. Сейчас во Франции объявили национальный локдаун, закрыто абсолютно все, кроме магазинов первой необходимости. В Германии также действуют жесткие ограничения. Мы не хотим допустить такого, поэтому принимаем необходимые меры. Как я ранее говорил, если у кого-то есть идеи по аналогичным сервисам, которые смогут защитить бизнес, предлагайте», - призвал Багдат Мусин.

    Багдат Мусин поблагодарил Виталия Пустовойтенко и его команду разработчиков, которые проявили инициативу и начали проект «Ashyq» без какого-либо финансирования со стороны государства. Также он отметил Министерство здравоохранения РК и НПП «Атамекен», без которых не удалось бы реализовать этот проект.

    Отметим, в городах Алматы, Нур-Султан и Караганда с 17 января успешно реализуется первый этап пилотного проекта «Ashyq» - приложения, определяющего статус посетителей заведения с помощью QR-кода.

    Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

    В рамках совещания он отметил: «Ускорение использования цифровых решений позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. При этом масштабирование проекта «Ashyq» – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. В качестве еще одного цифрового решения поручено проработать внедрение «тепловых карт», которые на основе данных мобильных операторов позволят выявлять большие скопления граждан на объектах бизнеса».



    Теги:
    Коронавирус в РК Цифровой Казахстан Другие государственные органы Главная Общество Безопасность
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