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    Прилетевшие в ЗКО казахстанцы находятся под наблюдением из-за омикрон-штамма

    24 Декабря 2021, 14:38

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области с 4 декабря из-за границы прибыло 116 казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, в частности, из Египта прибыли 69 граждан, из Великобритании - 19, из Италии - 13, из Германии - 11.

    В связи с распространением по миру штамма «омикрон» все граждане на сегодня взяты под медицинское наблюдение по месту жительства.

    Штамм «омикрон» выявлен в 106 странах мира. По последним данным, новый штамм зарегистрирован в Японии, Бразилии, Австрии, Чехии, Германии и других государствах. Стало известно, что в соседней России данный штамм выявили у 41 человека.

    «Штамм «омикрон» на территории области не обнаружен. Тем не менее, учитывая важность своевременного выявления новых вариантов SARS-COV-2 в системе эпидемиологического надзора по COVID-19, положительные результаты пациентов с COVID были направлены в Национальный центр экспертизы в Нур-Султане. Они изучаются», - сказала Г. Кереева в ходе брифинга в региональной службе коммуникации.

    По ее словам, с 1 декабря коронавирус был обнаружен у 280 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца показатель заболеваемости снизился в 2,2 раза. А за последнюю неделю по сравнению с предыдущей (10-16 декабря) заболеваемость снизилась на 28,7%.

    «В декабре коронавирус выявили у 37 учащихся и 8 учителей, а также два случая зарегистрировали среди студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Все они заразились от родственников в своем доме», - сказала Г. Кереева.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Соотечественники Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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