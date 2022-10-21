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    Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест

    21 Октября 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению Роспотребнадзора, для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в России.

    Требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года.

    Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету.

    В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Россия Коронавирус в мире Аэропорт
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