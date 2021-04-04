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    12:30, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Прилетающих без ПЦР-справок казахстанцев стало заметно меньше

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 40 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 4 942 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 933 человек, без справок прибыло 9 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 20 рейсов, 3 102 пассажира, со справками - 3095, без справок - 7;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 771 пассажир, со справками - 769, без справок - 2;

    - в аэропорт г. Костанай – 5 рейсов, 268 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 173 пассажира, все со справками;

    - в аэропорт г. Жезказган – 2 рейса, 22 пассажира, все со справками;

    - в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыло 148 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, прибыло 154 пассажира, все со справками;

    - в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 150 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, 25 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, прибыло 129 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 2 апреля, у всех 34 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Безопасность
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