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    Прилетающие в Армению пассажиры смогут сдать тест на коронавирус в аэропорту

    10 Сентября 2020, 19:51

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Пассажиры, прилетающие в Армению, смогут сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Для этого в настоящий момент организуют пункты тестирования на COVID-19 в здании ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Тигран Авинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Пассажиры, граждане иностранных государств, прибывающие в Армению, будут иметь возможность сдать тест на коронавирус сразу по прибытии в здании аэропорта. Результат тестирования будет известен в течение одного дня.

    «В связи с режимом карантина вводится изменение, согласно которому граждане других стран, которые не хотят 14 дней находиться на самоизоляции, могут пройти тест на месте и получить ответ в течение одного дня. Если ответ будет отрицательным, то гражданин уже сможет избежать самоизоляции», - заявил на заседании правительства в четверг Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что в ереванском аэропорту «Звартноц» устанавливаются 20 точек для тестирования, с возможностью отбора проб на месте. Т. Авинян подчеркнул, что прибывающие в Армению пассажиры при желании смогут сдать тест сразу по прибытии в здании аэропорта.

    Напомним, с середины августа по решению правительства разрешен въезд в Армению иностранцев, прибывающих воздушным транспортом. Сухопутная граница для лиц, не являющихся гражданами Армении, остается закрытой при некоторых исключениях. Согласно установленным правилам, иностранный гражданин по прибытии в Армению обязан самоизолироваться на 14 дней, либо сдать тест на COVID-19 в Армении и, получив отрицательный ответ, освободиться от необходимости двухнедельной самоизоляции.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
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