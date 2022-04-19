Прикладной бакалавриат внедрят в вузах РК в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые в РК стартует пилотный проект «Прикладной бакалавриат» на уровне высшего образования. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы впервые в этом году планируем внедрить «прикладной бакалавриат» на уровне высшего образования в пилотном режиме. Это позволит в короткие сроки подготовить специалиста-практика в течение 2-2,5 лет. Они смогут получить образование и устроиться на работу в течение этого короткого периода времени. Если есть необходимость, то можно прийти в учебное заведение, продолжить образование и получить полноценную степень бакалавра», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, уровень обучения бакалавра остается обычным в течение 4 лет. Из этого пилотного проекта рынок в кратчайшие сроки получит практико-ориентированных специалистов. Пилотный проект будет запущен в сентябре этого года. Как отметил министр, решение по оплате обучения каждый вуз принимает самостоятельно.

«В рамках принципа обучения на протяжении всей жизни мы даем возможность получать микроквалификации. Например, если абитуриент имеет сертификат IELTS 7,0, то в вузе у него не будет необходимости изучать английский язык. Если он обучается в системах дистанционного обучения, таких как Coursera, он не переучивается по той же программе в университете. Все это будет учтено», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что на следующий учебный год будет выделено 73 тыс. грантов для вузов и 31 тыс. грантов для колледжей.