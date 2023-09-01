Приход зарубежных банков повысит конкуренцию - Мадина Абылкасымова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приход зарубежных банков повысит конкуренцию. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкуренция возможна, она будет повышать доступность ресурсов», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, казахстанские банки выдержат конкуренцию.

«Если прямо спрашиваете, выдержат ли - конечно, выдержат. Что определяет устойчивость банка и его конкурентоспособность? Прежде всего – цифровизация. Казахстанские банки сейчас находятся на передовой по цифровизации финансовых услуг», - отметила Мадина Абылкасымова.

Она также заявила, что очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам.

«Вы сами это видите, что все финансовые услуги предлагаются в приложениях, можно получить практически любую услугу за считаные минуты без посещения банка. Второе - качество корпоративного управления. Очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам. Мы над этим усиленно работаем, чтобы привести уровень корпоративного управления во всех банках второго уровня к международным стандартам», - добавила Мадина Абылкасымова.

Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил необходимость привлечения в страну трех надежных зарубежных банков.