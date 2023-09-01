Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Приход зарубежных банков повысит конкуренцию - Мадина Абылкасымова

    1 Сентября 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приход зарубежных банков повысит конкуренцию. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конкуренция возможна, она будет повышать доступность ресурсов», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По ее словам, казахстанские банки выдержат конкуренцию.

    «Если прямо спрашиваете, выдержат ли - конечно, выдержат. Что определяет устойчивость банка и его конкурентоспособность? Прежде всего – цифровизация. Казахстанские банки сейчас находятся на передовой по цифровизации финансовых услуг», - отметила Мадина Абылкасымова.

    Она также заявила, что очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам.

    «Вы сами это видите, что все финансовые услуги предлагаются в приложениях, можно получить практически любую услугу за считаные минуты без посещения банка. Второе - качество корпоративного управления. Очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам. Мы над этим усиленно работаем, чтобы привести уровень корпоративного управления во всех банках второго уровня к международным стандартам», - добавила Мадина Абылкасымова.

    Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил необходимость привлечения в страну трех надежных зарубежных банков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Экономика Послание Президента РК-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    От «казахстанского содержания» - к реальной локализации и импортозамещению
    Захват заложников в Kaspi Bank: подсудимый планировал нападение за день до происшествия
    Национальная платежная корпорация создана в Казахстане
    Что мешает повышению инвестиционной привлекательности в РК
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков