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      Северо-Казахстанская область

    Приграничные электрички спустя два года запустят из Петропавловска

    4 Июня 2022, 13:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Электропоезда из Петропавловска в приграничные населенные пункты России запустят с 8-го июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, два электропоезда будут курсировать ежедневно по маршрутам «Петропавловск - Исиль-Куль» и «Петропавловск – Макушино».

    Руководитель ведомства Максат Баяхмет пояснил, что маршруты будут субсидируемыми, как это была и в предыдущие годы. Поезда перевозчик арендует у АО «Российские железные дороги».

    «Железнодорожные пути принадлежат АО «РЖД», на них применяется постоянный ток, который не применим к нашим электропоездам. Поэтому для организации движения используется подвижной состав АО «РЖД» на праве аренды», - пояснил М.Баяхмет.

    Пока из-за скачков курса рубля и, не имея «живых» данных о пассажиропотоке, сложно сказать, какая сумма потребуется на дотации. Но необходимость в этих электропоездах бесспорна.

    «Нам поступали частые жалобы и обращения от населения. Жителям сложно было добираться. Многие ездили на электричках на работу в Петропавловск. Вагоны всегда были полными. Маршрут, как и раньше, будет субсидироваться по территории нашей области», - прокомментировал М.Баяхмет.

    Ранее о запуске электричек сообщил глава региона Кумар Аксакалов.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Россия
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