Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Приговоренный к ограничению свободы житель Риддера скрывался в России

    18 Августа 2022 14:32

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Оперативники ВКО задержали подучетника находящегося в розыске. Мужчину задержали на территории России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    В июне 2019 года сотрудники ОП города Риддера задержали 34-летнего местного жителя, который совершал кражи металлических ограждений с могил, расположенных на кладбищах города, а добытое преступным путем сдавал в пункты приема металлолома.

    Судом мужчина был осужден по части третьей статьи 188 Уголовного Кодекса РК, но суд дал возможность отбывать наказание без изоляции от общества, и приговором суда ему назначили ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев.

    Но осужденный начал нарушать возложенные на него обязанности и скрылся от контроля службы пробации города Риддера. После чего в 2020 году сотрудниками службы пробации были направлены документы в суд для объявления его в розыск.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО установлено местонахождение разыскиваемого осужденного в РФ. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.
    #Восточно-Казахстанская область #Происшествия #Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
    БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров