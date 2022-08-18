Приговоренный к ограничению свободы житель Риддера скрывался в России

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Оперативники ВКО задержали подучетника находящегося в розыске. Мужчину задержали на территории России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В июне 2019 года сотрудники ОП города Риддера задержали 34-летнего местного жителя, который совершал кражи металлических ограждений с могил, расположенных на кладбищах города, а добытое преступным путем сдавал в пункты приема металлолома.

Судом мужчина был осужден по части третьей статьи 188 Уголовного Кодекса РК, но суд дал возможность отбывать наказание без изоляции от общества, и приговором суда ему назначили ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев.

Но осужденный начал нарушать возложенные на него обязанности и скрылся от контроля службы пробации города Риддера. После чего в 2020 году сотрудниками службы пробации были направлены документы в суд для объявления его в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО установлено местонахождение разыскиваемого осужденного в РФ. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.



