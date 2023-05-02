Приговоренные к пожизненному заключению казахстанские женщины объявили голодовку в Ираке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские женщины, приговоренные к пожизненному заключению и отбывающие свое наказание в тюрьме Ирака, объявили голодовку. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айбека Смадиярова, несколько лет назад в рамках операции «Русафа» из Ирака были доставлены в Казахстан дети. Однако их матери были приговорены к пожизненному заключению и остались отбывать наказание в багдадской (иракской) тюрьме.

24 апреля текущего года в Посольство Казахстана в Иордании поступило сообщение о том, что в знак протеста против приговора иракских властей о пожизненном лишении свободы за участие в деятельности террористической организации иностранцы, находящиеся в багдадской тюрьме «Русафа-6», в том числе граждане Казахстана, начали голодовку.

Заключенные требуют скорейшего проведения процедуры экстрадиции в свои государства. Голодовка началась на фоне слухов о подписании иракскими властями закона «Об амнистии».

Лица, попадающие под амнистию, должны отбывать треть своего наказания в этой стране. По данным МИД, сейчас в вышеназванном учреждении отбывают наказание 6 граждан Казахстана, осужденных за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ.



