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    Приговоренные к пожизненному заключению казахстанские женщины объявили голодовку в Ираке

    2 Мая 2023, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские женщины, приговоренные к пожизненному заключению и отбывающие свое наказание в тюрьме Ирака, объявили голодовку. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Айбека Смадиярова, несколько лет назад в рамках операции «Русафа» из Ирака были доставлены в Казахстан дети. Однако их матери были приговорены к пожизненному заключению и остались отбывать наказание в багдадской (иракской) тюрьме.

    24 апреля текущего года в Посольство Казахстана в Иордании поступило сообщение о том, что в знак протеста против приговора иракских властей о пожизненном лишении свободы за участие в деятельности террористической организации иностранцы, находящиеся в багдадской тюрьме «Русафа-6», в том числе граждане Казахстана, начали голодовку.

    Заключенные требуют скорейшего проведения процедуры экстрадиции в свои государства. Голодовка началась на фоне слухов о подписании иракскими властями закона «Об амнистии».

    Лица, попадающие под амнистию, должны отбывать треть своего наказания в этой стране. По данным МИД, сейчас в вышеназванном учреждении отбывают наказание 6 граждан Казахстана, осужденных за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Соотечественники Общество Ирак
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