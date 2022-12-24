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    Приговор за жестокое обращение с кошкой вынесли в Актау

    24 Декабря 2022, 09:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском городском суде 23 декабря рассмотрено уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Мангистауского областного суда.

    Подсудимый О. 4 октября умышленно, в присутствии других лиц, прыгнул на кошку, причинив ей травмы, повлекшее ее увечье, затем выбросил животное в расположенном рядом парке.

    Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

    Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, публично, наказываются штрафом в размере до 1 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

    Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, записанной на видео камеру, заключением ветеринарного врача.

    Приговором суда О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.316 ч.3 п.5) УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

    Приговор не вступил в законную силу.
    Суды Мангистауская область Животные
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