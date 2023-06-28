Приговор за убийство своих детей вынесли мужчине в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Inaktau.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве трех детей, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (часть 3 статья 99 УК).

Как установил суд, подсудимый, вооружившись топором и кухонным ножом убил своих троих малолетних детей. Вина мужчины доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся.

Санкция данной статьи предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

«Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми», - вынес решение судья.

Напомним, убийство троих детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения произошло 24 марта в одном из домов 27 микрорайона. Подозреваемого – 36-летнего отца – задержала полиция.

Приговор суда не вступил в законную силу.