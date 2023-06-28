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      Мангистауская область

    Приговор за убийство своих детей вынесли мужчине в Актау

    28 Июня 2023, 00:03

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Inaktau.kz.

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве трех детей, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (часть 3 статья 99 УК).

    Как установил суд, подсудимый, вооружившись топором и кухонным ножом убил своих троих малолетних детей. Вина мужчины доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

    Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся.

    Санкция данной статьи предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

    «Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми», - вынес решение судья.

    Напомним, убийство троих детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения произошло 24 марта в одном из домов 27 микрорайона. Подозреваемого – 36-летнего отца – задержала полиция.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Суды Мангистауская область Судебный процесс Регионы Казахстана Криминал Актау
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