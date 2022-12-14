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    Приговор за пропаганду терроризма вынесен в суде Астаны

    14 Декабря 2022, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд № 2 района Байкоңыр города Астаны приговорил к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма в соцсетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    6 декабря 2022 года судом № 2 района Байконыр города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении И. по части второй статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

    Ему предъявлено обвинение за то, что он публиковал в TikTok видеоролики религиозного характера, распространяющие идеологию «вооруженного джихада».

    Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у И. на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание подсудимого, суд не усмотрел.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

    Судом И. признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к семи годам лишения свободы.

    Приговор в законную силу не вступил.
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