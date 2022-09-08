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    Приговор в отношении участницы январских событий изменил суд Шымкента

    8 Сентября 2022, 12:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Апелляционные жалобы по уголовному делу троих участников январских событий сегодня были рассмотрены в судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

    Ранее, 15 июля 2022 года Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента вынес приговор троим участникам январских событий – Досмамбетовой Л, Сұлтанбек Қ. и Аштаеву Ж., согласно которому они признаны виновными по ч.2 и ч.3 ст. 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    В ходе открытого судебного заседания судом установлено что, в январе 2022 года осужденные участвовали и призывали других к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества. Вина осужденных доказана собранными органом досудебного расследования доказательствами, показаниями подсудимых, свидетелей, протоколами следственных действий и негласными следственными действиями.

    С учетом обстоятельств дела и судимости Досмамбетова Л. была приговорена к 3 годам 7 месяцам лишения свободы. Аштаев Ж. - к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Сұлтанбек Қ. - к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

    Апелляционные жалобы по настоящему уголовному делу сегодня были рассмотрены в судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента, по результатам которой приговор Аль-Фарабийского районного суда изменен в части наказания Досмамбетовой Л. На основании ст.74 УК, в связи наличием 12-летнего ребенка исполнение приговора суда в отношении Досмамбетовой Л. отсрочено на 2 года, в этой связи она освобождена из зала суда. Приговор вступил в законную силу.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Шымкент ЧП-2022 Январские события
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