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    Приговор в отношении Гульмиры Сатыбалды оставлен без изменения

    21 Июня 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Апелляционная инстанция оставила судебный акт в отношении Сатыбалды Г., Батыршаева М. и Утебекова Р. без изменений. Обвинительный приговор был вынесен межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны 4 мая 2023 г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

    Судом Сатыбалды Г. и Батыршаев М. признаны виновными в совершении самоуправства, а также организации похищения человека и осуждены к 7 годам лишения свободы (ст.ст.389 ч.4, 389 ч.3, 28 ч.3 – 125 ч.2 п.п.1, 8 УК).

    Утебеков Р. признан виновным в похищении человека с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет (ст.125 ч.2 п.1 УК).

    По приговору суда первой инстанции в пользу потерпевшего Алагузова Т. взысканы сумма ущерба в размере более 6,5 млрд тенге, путем возврата 43,25% простых акций, и моральный вред в сумме 1 млн тенге.

    Как сообщалось ранее, в ходе главного судебного разбирательства по делу Гульмиры Сатыбалды бизнесмен Турсенгали Алагузов в качестве потерпевшего дал показания и рассказал, как Сатыбалды потребовала отдать бизнес.

    Производство по гражданскому иску потерпевшей Мекешовой А. прекращено в связи с заключением медиативного соглашения и отказом от иска.

    «Не соглашаясь с данным приговором, осужденные и их защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке. По итогам рассмотрения дела апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда города Астаны.

    UPD. Позднее пресс-служба суда г.Астаны заявила о взломе сайта.

    «В связи с взломом сайта суда г.Астаны минут 10 назад на сайте была опубликована информация по делу Сатыбалды Г. Данная информация является не достоверной. За достоверной информацией просим обращаться в пресс-службу суда г.Астаны», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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