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    Приговор убившим 25-летнего алматинца оставили без изменений в Талдыкоргане

    31 Октября 2019, 08:46

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда оставила без изменений приговор в отношении четверых жителей региона, осужденных за жестокое убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что житель области Зинур Хамитов был найден убитым летом прошлого года. 25-летний парень был забит до смерти за 100 тысяч тенге, которые он потребовал у задолжавшего ему знакомого. В итоге к уголовной ответственности были привлечены четверо жителей региона, которым был вынесен приговор разной степени тяжести.

    «Согласно приговору суда гр-н А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28, пунктами 7) и 8), части 2, статьи 99 (Убийство, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) УК РК, по которому ему назначено 15 лет лишения свободы. Гражданин В. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 7) и 8), части 2, статьи 99, части 1 статьи 188 (Кража) УК, по которым ему окончательно назначено наказание 16 лет лишения свободы», - говорится в официальном сообщении областного суда.

    Остальные двое подсудимых были приговорены к 4 годам лишения свободы за недонесение о преступлении.

    «Постановлением судебной коллегии от 30 октября 2019 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», - пояснили в пресс-службе судебного ведомства.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Судебный процесс
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