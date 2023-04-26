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    Приговор создателю финансовой пирамиды вынесли в Актобе

    26 Апреля 2023, 21:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе судом №2 вынесен приговор по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, подсудимый с 1 декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года совершил тяжкое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. Судом установлено, что подсудимый создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

    Всего таким способом были привлечены сбережения 192 человек на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил более 825 млн тенге.

    На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

    Санкция статьи 217 части 3 пункт 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

    Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Финансовая пирамида
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