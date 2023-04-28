Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкорганском городском суде озвучили подробности дела экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело было рассмотрено по факту превышения должностным лицом полномочий, повлекших тяжкие последствия (часть 4 статья 362 УК), а также по факту пыток, то есть умышленного причинения физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенные группой лиц (п.п.1), часть 2 статья 146 УК).

Судом установлено, что Серик Кудебаев, будучи начальником департамента полиции и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года, с учетом осложнения оперативной обстановки в 17:00 часов ввел специальный оперативный план «КАМАЛ» по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества, с применением в случае необходимости огнестрельного оружия.

«Однако в 18:20 Кудебаев отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства, то есть отдал приказ, который не вправе был отдавать, на служебной автомашине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия», - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

7 января 2022 года сотрудники департамента полиции, вооруженные боевым оружием, действуя по указанию экс-начальника стали производить задержания гражданских лиц, возможно участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в здание департамента полиции, где в 13:33 произвели незаконное задержание граждан.

«В это время Серик Кудебаев, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие были доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки», - говорится в сообщении.

Суд, с учетом тяжести совершенного преступления признал экс-начальника ДП Алматинской области виновным по статьям 362 части 4, 146 части 2 пункта 1) Уголовного кодекса и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Суд лишил Серика Кудебаева специального звания «генерал-майор полиции» и внес представление Президенту РК о лишении его государственных наград «Данк» и «Айбын» 2 степени. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Серик Кудебаев выступил с последним словом.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.



