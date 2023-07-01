Приговор Серику Кудебаеву оставили без изменений

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, осужденному на 10 лет по делу о январских событиях, оставили без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серик Кудебаев, не согласившись с приговором суда, подал апелляционную жалобу. Апелляционную жалобу оставили без изменений», – сказал представитель пресс-службы суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

Напомним, Серика Кудебаева 28 апреля осудили на 10 лет. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и пытках.

30 марта он не явился на заседание суда, поэтому было вынесено постановление о его принудительной доставке в суд.

Затем стало известно, что он покинул страну. Городской суд Талдыкоргана объявил Серика Кудебаева в международный розыск.

27 апреля его задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был признан подозреваемым в причастности к январским событиям.