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    Приговор Серику Кудебаеву оставили без изменений

    1 Июля 2023, 17:16

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, осужденному на 10 лет по делу о январских событиях, оставили без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серик Кудебаев, не согласившись с приговором суда, подал апелляционную жалобу. Апелляционную жалобу оставили без изменений», – сказал представитель пресс-службы суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

    Напомним, Серика Кудебаева 28 апреля осудили на 10 лет. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и пытках.

    30 марта он не явился на заседание суда, поэтому было вынесено постановление о его принудительной доставке в суд.

    Затем стало известно, что он покинул страну. Городской суд Талдыкоргана объявил Серика Кудебаева в международный розыск.

    27 апреля его задержали в Турции и доставили в Казахстан.

    Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был признан подозреваемым в причастности к январским событиям.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью Суды Судебный процесс МВД РК
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