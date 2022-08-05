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    • Приговор по делу о январских событиях вынесен шестерым подсудимым в Таразе

    5 Августа 2022 02:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело о январских событиях в отношении шестерых человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жамбылского областного суда.

    Подсудимых, как сообщили в пресс-службе суда № 2 г. Тараза, обвиняют в участии в массовых беспорядках, призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, в хищении боеприпасов, незаконном хранении, ношении боеприпасов, патронов травматического действия, в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение (ст.272 ч.ч.2,3, 188 ч.3 п.3, 291 ч.1, 287 ч.ч.2,3 УК).

    Что установлено судом

    В ночь с 5-го на 6-ое января 2022 года А., О. и Т. в Таразе принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества, Т. также незаконно носил и передал боеприпасы. Қ. провокациями призывал к участию в массовых беспорядках. Н., воспользовавшись массовыми беспорядками, совершил тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение, похитил боеприпасы, незаконно их носил и хранил, а С. похитил боеприпасы, незаконно носил боеприпасы и патроны травматического действия.

    Позиции сторон

    Дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Прокурор просил назначить наказание подсудимым окончательно – А., О. и Т. каждому по 4 года лишения свободы, Қ. - 1 год 6 месяцев лишения свободы, Н. - 3 года 6 месяцев лишения свободы и С. - 3 года 8 месяцев лишения свободы. Из них, в отношении А., О., Қ., Т., и Н., просил в соответствии со ст.63 УК РК назначить условно с установлением пробационного контроля на тот же срок. С. просил назначить окончательно 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

    Все шестеро подсудимых вину признали, поддержали процессуальное соглашение. Защитники подсудимых также поддержали процессуальное соглашение.

    По доказательствам: подсудимые относимость и допустимость доказательств по делу не оспаривали.

    Решение суда: содеянное А., О., Қ., Т., Н., и С. относится к категории средней тяжести, и за их совершение предусмотрено наказание до 3 и до 8 лет лишения свободы.

    При назначении наказания суд признал чистосердечное раскаяние подсудимых смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

    С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения, окончательно каждому назначено наказание в виде лишения свободы: А., О., Т. по 4 года, Қ. - 1 год 6 месяцев и Н. - 3 года 6 месяцев, условно, с установлением пробационного контроля. С. назначено 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

    Приговор в законную силу не вступил.
    #Жамбылская область #Суды #Судебный процесс #ЧП-2022 #Тараз #Январские события
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