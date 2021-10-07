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    Приговор по делу «Астана LRT» отменили

    7 Октября 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осуждённым по делу «Астана LRT» отменили приговор. Уголовное дело возвратят прокурору для пересмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Такое решение приняла судебная коллегия. Заседание проходило в Апелляционном суде столицы. Служители Фемиды постановили, что в этом громком деле немало нарушений. В частности, не принято решение по некоторым другим фигурантам дела, представляющим иностранные компании, и это при том, что были установлены факты пособничества. Кроме того, не до конца изучены вещественные доказательства, резюмировал судья Абай Кокжалов. Меру пресечения для осуждённых - под стражей - продлят на месяц. Напомним, ранее к заключению приговорили 7 фигурантов дела «Астана LRT». Они получили от 7 до 10 лет лишения свободы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Генпрокуратура Транспорт Судебный процесс
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