Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Приговор по делу «Астана LRT» отменили

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Октября 2021, 11:10
Приговор по делу «Астана LRT» отменили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осуждённым по делу «Астана LRT» отменили приговор. Уголовное дело возвратят прокурору для пересмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Такое решение приняла судебная коллегия. Заседание проходило в Апелляционном суде столицы. Служители Фемиды постановили, что в этом громком деле немало нарушений. В частности, не принято решение по некоторым другим фигурантам дела, представляющим иностранные компании, и это при том, что были установлены факты пособничества. Кроме того, не до конца изучены вещественные доказательства, резюмировал судья Абай Кокжалов. Меру пресечения для осуждённых - под стражей - продлят на месяц. Напомним, ранее к заключению приговорили 7 фигурантов дела «Астана LRT». Они получили от 7 до 10 лет лишения свободы.



Суды   Генпрокуратура   Транспорт   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению