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    Приговор организаторам финпирамиды «Выгодный депозит» вынесли в Актобе

    17 Января 2023, 17:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городском суде Актобе вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Выгодный депозит», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По уголовному делу по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой в составе организованной преступной группы проходят 6 человек.

    «Согласно материалам дела, подсудимый А. в 2019-2020 годах создал и руководил организованной группой, а также финансовой пирамидой ТОО «Выгодный Депозит», то есть организацией по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц. Данная организация обещала доход вкладчикам за счет денежных взносов других граждан.

    Общий ущерб составил более 4 млрд тенге, в числе потерпевших более 700 человек. Уголовные правонарушения совершены в трех областях страны. Подсудимые вину не признали, ущерб не возместили», - сообщили в пресс-службе суда.

    Суд вынес приговор руководителю финпирамиды и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. В его действиях усмотрели рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Пятерым участникам преступной группы назначили наказание каждому по 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс Регионы Финансовая пирамида Актобе
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