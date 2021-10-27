Приговор насиловавшему девочку-подростка лжеимаму оставили без изменений в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В апелляционной коллегии Карагандинского областного суда оставили без изменения приговор в отношении мужчины, который представлялся имамом в одном из поселков области. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения за неоднократное вступление в близость с несовершеннолетней девочкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в январе текущего года полиция задержала мужчину, который предствалялся имамом одного из поселков Карагандинской области. Лжеимам был в доверительных отношениях с родителями потерпевшей и, пользуясь отсутствием взрослых, неоднократно вступал в близость с 13-летней девочкой. В итоге девочка забеременела.

В результате расследования вина злоумышленника была доказана, и его приговорили к 20 годам лишения свободы по статье 120 ч. 4 УК РК. Однако осужденный подал апелляцию, объяснив, что девочка вступала с ним в контакт добровольно.

«Вина осужденного полностью доказана исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами дела. Основное и дополнительное наказание осужденному назначено в пределах, предусмотренных законом, в зависимости от совершенного им деяния, с учетом характера и степени общественной опасности уголовного правонарушения, личности, мнения потерпевшего. Оснований для уменьшения размера назначенного наказания, переквалификации действий осужденного по другой статье Уголовного закона судебной коллегией не установлено. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.