Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Приговор насиловавшему девочку-подростка лжеимаму оставили без изменений в Караганде

    27 Октября 2021, 14:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В апелляционной коллегии Карагандинского областного суда оставили без изменения приговор в отношении мужчины, который представлялся имамом в одном из поселков области. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения за неоднократное вступление в близость с несовершеннолетней девочкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в январе текущего года полиция задержала мужчину, который предствалялся имамом одного из поселков Карагандинской области. Лжеимам был в доверительных отношениях с родителями потерпевшей и, пользуясь отсутствием взрослых, неоднократно вступал в близость с 13-летней девочкой. В итоге девочка забеременела.

    В результате расследования вина злоумышленника была доказана, и его приговорили к 20 годам лишения свободы по статье 120 ч. 4 УК РК. Однако осужденный подал апелляцию, объяснив, что девочка вступала с ним в контакт добровольно.

    «Вина осужденного полностью доказана исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами дела. Основное и дополнительное наказание осужденному назначено в пределах, предусмотренных законом, в зависимости от совершенного им деяния, с учетом характера и степени общественной опасности уголовного правонарушения, личности, мнения потерпевшего. Оснований для уменьшения размера назначенного наказания, переквалификации действий осужденного по другой статье Уголовного закона судебной коллегией не установлено. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта