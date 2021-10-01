Приговор атырауским врачам, обвиняемым в смерти младенца, не изменился

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приговор врачам, обвиняемым в смерти в перинатальном центре новорожденного в холодильнике, не изменился. В местах лишения свободы они проведут от 3 до 18 лет. Об этом стало известно из решения, вынесенного апелляционной коллегией суда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области от 18 января 2021 года в отношении Нысанбаева Кауаныша, Каиржана Аскара Жанибековича, Джамили Нурмуханбетовой, Нурмухамбетова Руслана, Жумабаевой Дариги не изменился. Оставить без удовлетворения жалобы осужденных Нысанбаева, Каиржана, Кульбатырова, Нурмуханбетова, Мукатанова, Жумашева, Жолболова, Байтенова, Айтманбетова. Вина врачей была полностью доказана в ходе судебного процесса»,- сказала председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Татти Уалиева.

Напомним, в этом резонансном деле сотрудников областного перинатального центра обвинили в убийстве новорожденного, которого с признаками жизни поместили в морозильную камеру, посчитав умершим. Бывший главный врач областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев был приговорен к 18 годам, акушер-гинеколог Аскар Кайржан - к 16 годам, а акушер-медсестра Джамиля Кульбатырова - к 15 годам лишения свободы. Неонатологи Руслан Нурмуханбетов и Дарига Жумабаева были признаны виновными в отказе от сообщения о преступлении и приговорены к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля, осуществляемого органом уголовно-исполнительной системы.