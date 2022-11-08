Пригородный поезд по маршруту Алматы – Конаев запустят с 11 ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос по запуску железнодорожного маршрута между городами Алматы и Конаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

11 ноября начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев.

Поезд будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением со станции Алматы-1 в 06:44 и прибытием на станцию Капшагай в 08:35, а также отправлением со станции Капшагай в 19:15 и прибытием на станцию Алматы-1 в 20:50.

В составе поезда 3 вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО «Пассажирские перевозки».

Данное поручения Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 19 октября.