Пригородный поезд из Конаева в Алматы будет отправляться ежедневно в 6 утра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» назначает с 11 ноября 2022г. пригородный поезд №6906/6907 сообщением «Конаев-Алматы». Дизельрельсовый состав будет курсировать ежедневно отправлением из Конаева в 06.00 час., обратно со станции Алматы - в 19.00 час. Время в пути 1 час. 17 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Финансирование данного маршрута будет осуществляться за счет Национального перевозчика до конца текущего года. В настоящее время совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Алматинской области проводится работа по проведению тендера на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту.

Проект реализуется по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе рабочей поездки в Алматинскую область. «Одна из основных задач - повысить транспортно-логистический потенциал области. Правительство совместно с акиматом должно подготовить комплексные меры по улучшению транспортной сети. Необходимо создать условия для расширения возможности пассажирских и грузовых перевозок. В частности, параллельно с автодорожной сетью между Алматы и Конаевом нужно развивать и железнодорожную», - сказал Глава государства.

Приобрести билеты можно онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ».

Ранее пресс-служба МИИР сообщала о том, что поезд по новому пригородному маршруту Алматы – Конаев будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением со станции Алматы-1 в 06:44 и прибытием на станцию Капшагай в 08:35, а также отправлением со станции Капшагай в 19:15 и прибытием на станцию Алматы-1 в 20:50.