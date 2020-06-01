Пригородные автобусы запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 июня движение пригородных маршрутов возобновлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на City Transportation System (CTS).

«С 1 июня в Нур-Султане возобновится движение пригородных маршрутов. Движение общественного транспорта с 06:00 до 22:00 часов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе транспортной компании отметили, автобусы, как и ранее, проходят дезинфекцию. Водители автобусов соблюдают меры безопасности: носят маски, перчатки и пользуются антисептиками.

Носить маски и соблюдать саннормы необходимо и пассажирам. Производить оплату за проезд необходимо безналичным расчётом.

Напомним, в Нур-Султане сняли блокпосты.

«Жителям необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками, в местах массового скопления людей соблюдать дистанцию. Как скоро город вернётся к прежнему ритму жизни, зависит от каждого жителя», - сообщили в акимате.