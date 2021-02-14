Приглашение на вакцинацию от COVID-19 начнут получать в марте жители Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – С 15 февраля текущего года 94 центра вакцинации начнут свою работу в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В период с марта по июнь жителям Бельгии будут направлены по почте приглашения на прививку против коронавируса.

Документ будет содержать уникальный код из 33 букв и цифр. Также в письме будет электронный билет со штрих-кодом и QR-кодом, ссылка на сайт, где можно зарегистрироваться по времени и месту вакцинации. При этом будет возможность забронировать сразу две даты – для первой и второй дозы вакцин.

Власти Бельгии сообщили, что в первую очередь приоритет будет отдаваться персоналу медицинских учреждений. Далее вакцинацию планируют проводить среди лиц старше 65 лет и пациентов группы риска.

Лица, которые отказываются от вакцины должны будут сообщить об этом властям для того, чтобы их дозу можно было передать кому-то другому.



