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      Северо-Казахстанская область

    Приемы рукопашного боя показали детям СОБРовцы СКО

    4 Августа 2019, 14:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники специального отряда быстрого реагирования встретились с юными воспитанниками военно-патриотического клуба «Жас Арлан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службыдепартамента полиции, полицейские рассказали 50 ребятишкам о своей профессии, показалиоружие, спецсредства и приемы по задержанию преступников.

    «Мы показали детям нашу работу,рассказали о службе в правоохранительных органах, в целом. Одна из целейсегодняшней встречи - чтобы дети узнали, что ежедневно на благо общества несутнелегкую службу сотрудники полиции. Радует, что дети проникаются чувством любвик родине, патриотизмом», - сказал старший инспектор СОБР Ерлан Базарбаев.

    Детей впечатлили показательныевыступления с использованием оружия. Спортзал, учебный класс, стенд соспортивными трофеями – юные арлановцы своими глазами увидели базу, гдеобучаются, тренируются и дежурят офицеры полиции.

    Клуб «Жас Арлан» открылся осенью 2018 года по инициативе Союза ветерановАфганистана и локальных войн. По словам руководителявоенно-патриотического клуба «Жас Арлан» Эрика Таттыбаева, в нем занимаются более 100детей.

    «Занятия у нас проходят по тремнаправлениям: начальная военная подготовка, общефизическая подготовка исамооборона. Все инструкторы - имеют высшее образование: физкультурное,педагогическое, военное, юридическое. Занятия в военно-патриотическом клубе бесплатные. Единственное требование для вступления –наличие медицинской справки», - добавил Э.Таттыбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Силовые структуры
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