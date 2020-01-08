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    Приемы граждан проводят депутаты в Алматинской области

    8 Января 2020, 14:20

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Илийском районе Алматинской области депутаты Мажилиса Омархан Оксикбаев, Абдиманап Бектурганов, Амангельды Дауренбаев провели прием граждан в районном филиале партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата палаты Парламента РК.

    Пообщаться с депутатами лично, задать вопрос и получить помощь или консультацию в этот день смог любой житель района.

    Круг тем, с которыми граждане пришли к депутату, как всегда широк. В этот раз сельчане адресовали мажилисменам вопросы, касающиеся социальной сферы, трудоустройства и благоустройства сел.

    К примеру, Капиза Нуранова обратилась к депутатам с просьбой оказания содействия в проведении ремонта дороги по улице Жанаталап в селе Жетыген.

    Выслушав все просьбы и предложения обратившихся, депутаты отметили, что совместно с уполномоченными органами будет оказано содействие в решении этих вопросов в рамках действующего законодательства.

    В беседе с жителями О. Оксикбаев отметил, что депутаты от партии «Nur Otan» находятся на постоянной связи со своими избирателями, стараются максимально уделять внимание проблемам сельчан. По словам парламентария, эти вопросы находятся на постоянном контроле Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева. «Об этом говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана в целях реализации концепции «слышащего государства». И сегодняшний прием показал, что жители района заинтересованы в диалоге с властью и готовы к совместному решению общих проблем», - пояснил депутат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Политические партии
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