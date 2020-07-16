Приемные комиссии вузов начали консультировать в онлайн формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с продлением карантина по всей стране приемные комиссии высших учебных заведений начали предоставлять онлайн-консультации для поступающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

Место (платформу) и время проведения консультации можно узнать в аккаунтах вузов в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что прием заявлений в магистратуру продлен в связи с карантином в Казахстане, а также продлены сроки приема документов на образовательный грант.

Напомним, по поручению Главы государства Правительство РК продлило карантин в стране до 2 августа.