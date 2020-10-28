Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Прием заявок по программе Шаңырақ «5-10-20» запускается с 28 октября

    28 Октября 2020, 10:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 28 октября запускается четвертый этап приема заявок от граждан Республики Казахстан, которые состоят на учете в местных исполнительных органах, как нуждающиеся в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь участвовать в проекте помимо очередников 1986 – 2017 годов, могут и очередники, которые встали на учет в 2018, 2019 и 2020 годах.

    Пилотный проект «Шаңырақ» разработан согласно поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья. Оператором проекта выступает Жилстройсбербанк Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек).

    Для участия требуется наличие семейного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 3,1-кратной величины прожиточного минимума (ПМ, с 1 апреля 2020 года – 32 668 тенге) в месяц. То есть размер дохода на одного члена семьи в 2020 году не должен превышать 101 271 тенге.

    По итогам трех проведенных этапов было принято 54 198 обращений, из них 34 453 соответствуют дате постановки на учет (1986-2017 годы). На текущий момент одобрено 2 386 кредитных заявок на общую сумму свыше 32,4 млрд тенге.

    Для реализации пилотного проекта «Шанырак» планируется выделить 210 млрд тенге из средств дочерней организации Национального банка РК. Первая часть средств в размере 90 млрд тенге уже направлена в Жилстройсбербанк. В рамках данного бюджета планируется обеспечить порядка 7-8 тысяч казахстанских семей доступным жильем.

    Чтобы получить заем под 5% годовых, участникам программы необходимо быть очередниками акимата, иметь на своем сберегательном счете в Жилстройсбербанке первоначальный взнос в размере от 10% от суммы займа. Срок кредитования составляет до 20 лет.

    Жилье по данной программе можно приобрести только на первичном рынке: кредитное жилье МИО, строящееся по проекту «5-10-20», а также у частных застройщиков (в том числе по договору о долевом участии при условии наличия гарантии АО «Фонд гарантирования жилищного строительства»).

    Срок подачи заявлений - с 28 октября.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая