Прием заявок по программе Шаңырақ «5-10-20» запускается с 28 октября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 28 октября запускается четвертый этап приема заявок от граждан Республики Казахстан, которые состоят на учете в местных исполнительных органах, как нуждающиеся в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь участвовать в проекте помимо очередников 1986 – 2017 годов, могут и очередники, которые встали на учет в 2018, 2019 и 2020 годах.

Пилотный проект «Шаңырақ» разработан согласно поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья. Оператором проекта выступает Жилстройсбербанк Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек).

Для участия требуется наличие семейного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 3,1-кратной величины прожиточного минимума (ПМ, с 1 апреля 2020 года – 32 668 тенге) в месяц. То есть размер дохода на одного члена семьи в 2020 году не должен превышать 101 271 тенге.

По итогам трех проведенных этапов было принято 54 198 обращений, из них 34 453 соответствуют дате постановки на учет (1986-2017 годы). На текущий момент одобрено 2 386 кредитных заявок на общую сумму свыше 32,4 млрд тенге.

Для реализации пилотного проекта «Шанырак» планируется выделить 210 млрд тенге из средств дочерней организации Национального банка РК. Первая часть средств в размере 90 млрд тенге уже направлена в Жилстройсбербанк. В рамках данного бюджета планируется обеспечить порядка 7-8 тысяч казахстанских семей доступным жильем.

Чтобы получить заем под 5% годовых, участникам программы необходимо быть очередниками акимата, иметь на своем сберегательном счете в Жилстройсбербанке первоначальный взнос в размере от 10% от суммы займа. Срок кредитования составляет до 20 лет.

Жилье по данной программе можно приобрести только на первичном рынке: кредитное жилье МИО, строящееся по проекту «5-10-20», а также у частных застройщиков (в том числе по договору о долевом участии при условии наличия гарантии АО «Фонд гарантирования жилищного строительства»).

Срок подачи заявлений - с 28 октября.



