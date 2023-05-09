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    Прием заявок по программе «Алматы жастары» стартует 15 мая

    9 Мая 2023, 12:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 15 мая начнется прием заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи по программе «Алматы жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата города, в программе льготного кредитования могут участвовать молодые люди до 35 лет включительно. Прием заявок завершится 31 мая.

    Претендовать на получение займа могут представители наиболее востребованных профессий бюджетных организаций: учителя, врачи, журналисты, преподаватели, сотрудники сфер культуры и спорта, правоохранительных органов и коммунальных служб.

    По поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева для молодых учителей и медиков увеличен лимит еще на 100 займов: 50 - для учителей, 50 - для медиков. Благодаря этому жильем планируется обеспечить 1100 молодых семей.

    Стоит отметить, что по этой программе молодым семьям предоставляются льготные займы под 5% на сумму до 18 млн тенге для приобретения первичного и вторичного жилья. Заявление и документы принимаются от молодежи до 35 лет, не имеющих недвижимость в течении последних 5 лет, осуществляющие трудовую деятельность не менее последних 6 месяцев в сферах, определенных условиями программы.

    Прием заявок по городской программе «Алматы жастары» в прошлом году проходил с 18 мая по 1 июня.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье Молодежь
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