Прием заявок по ипотечной программе Бақытты отбасы возобновится в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эта программа распространяется на очередников в акиматах, у которых неполная или многодетная семья, либо это семьи с детьми-инвалидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в мае продолжим программу «Бақытты отбасы». Эта ипотечная программа действует уже четвертый год. Для этих целей из бюджета поступил 51 млрд тенге», - сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По этому направлению займ выдается под 2% годовых при накопленных 10% от стоимости жилья для первоначального взноса. Приобрести можно квартиру в новостройке, на вторичном рынке или жилой дом. Эта программа распространяется на очередников в акиматах, у которых неполная или многодетная семья, либо это семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1-кратной величины прожиточного минимума. В 2022 году он составляет 36 018 тенге, соответственно доход на человека не должен превышать 111 655,80 тенге.

Всего, по словам Л. Ибрагимовой, в этом году жилищные кредиты получили 22 тыс. человек, 240 тыс. казахстанцев открыли вклады в «Отбасы банке». На эти депозиты за 4 месяца было перечислено 511 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что специальный счет для субсидирования аренды жилья появится в Казахстане.