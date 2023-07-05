Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Прием заявок объявили на арендное жилье без права выкупа в Астане

    5 Июля 2023, 05:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центр жилья объявляет о приеме документов по программе «Арендное жилье без права выкупа» для категорий «Многодетные семьи» и «Социально уязвимые слои населения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны.

    В данной программе могут принять участие граждане, состоящие в очереди на жилье из коммунального жилищного фонда города Астаны по категории:

    1) ветераны Великой Отечественной войны;

    1-1) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

    1-2) ветераны боевых действий на территории других государств;

    2) лица с инвалидностью первой и второй групп;

    3) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

    4) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

    5) пенсионеры по возрасту;

    6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    7) кандасы;

    8) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

    9) многодетные семьи;

    10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

    11) неполные семьи.

    Общее количество квартир:

    - для категории «Многодетные семьи» - 86 квартир;

    - для других категорий «Социально уязвимые слои населения» - 24 квартиры.

    Местоположение объектов (г. Астана): для категории «Многодетные семьи»: пр. Н.Тілендиева, 44а, 44, 44/2; ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 6, ул. Е-767, д. 11, ул. Е-509, д. 7. Для категории «Социально уязвимые слои населения»: пр. Н.Тілендиева, 44, 44/2.

    Дата приема: с 17 июля 2023 года 09:00 часов до 26 июля 2023 года 23:59 часов.

    Прием документов проводится только в электронном виде через портал qatysu.zhilfond.kz в указанный период. Отбор проводится согласно дате постановки на очередь и учитывается состав семьи.

    «Заявки на участие могут подать очередники всех годов постановки на очередь, однако, среди подавших заявки на участие пройдут те, кто стоит в очереди раньше остальных», - отметили в Центре жилья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Социальная поддержка Акимат Жилье многодетные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ливень с крупным градом прошел в столице
    Более 30 ЖК-долгостроев завершат в текущем году в Астане
    Прокуратура помогла порядка 3 тыс астанчан получить льготные карты на проезд
    Центр приема граждан заработал в Астане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города