Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Прием заявок на включение в реестр субъектов социального предпринимательства стартует в Астане

    20 Августа 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 15 сентября 2023 года в Астане будет вестись прием заявлений для включения в реестр субъектов социального предпринимательства. Организатором выступает управление по инвестициям и развитию предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В реестр субъектов социального предпринимательства включаются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), осуществляющие свою деятельность в сфере социального предпринимательства. Участие в реестре дает широкие возможности для развития и получения поддержки от государства.

    Согласно Правилам ведения реестра субъектов социального предпринимательства, в него могут быть включены предприниматели, относящиеся к четырем категориям:

    - субъекты социального предпринимательства, способствующие занятости социально уязвимых слоев населения. Сюда относятся родители, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, воспитанники детских домов и интернатов для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также родители из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, освобожденные из учреждений УИС, лица без определенного места жительства и лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных;

    - субъекты социального предпринимательства, способствующие реализации товаров, выполнению работ и предоставлению услуг социально уязвимых слоев населения из первой категории;

    - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг социально уязвимых слоев населения из первой категории. В эту категорию также входят различные социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги по уходу, оздоровлению и контролю состояния здоровья граждан, услуги по помощи в трудоустройстве и трудовой адаптации, а также производители медицинской техники и разработчики программного обеспечения для здравоохранения;

    - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие работу в области поддержки семьи, детства и материнства, реализации образовательных программ, психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями, обучения социальных работников и волонтеров, охраны окружающей среды и многих других видов деятельности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Бизнес Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Форум глобальных партнёров и выставка продукции SHIG пройдут в Астане
    От прихода иностранных банков должен выиграть потребитель - Расул Рысмамбетов
    Поручения по холдингу «Байтерек» и компании KazakhExport дал Глава государства
    В Казахстане простимулируют укрупнение бизнеса
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области