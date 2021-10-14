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    Прием заявок на участие в жилищной программе «Elorda Jastary» стартовал в Нур-Султане

    14 Октября 2021, 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 октября, в столице стартовал прием заявок на участие в специальной жилищной программе для молодежи «Elorda Jastary». Документы будут приниматься до 21 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Программа льготного кредитования разработана акиматом столицы совместно с АО «Отбасы банк» для молодых людей до 35 лет (35 лет включительно), являющихся действующими медицинскими, педагогическими работниками, сотрудниками сферы культуры, социальной сферы, коммунальных предприятий и учреждений столицы, Департаментов полиции и ЧС города, тренерами и спортсменами-преподавателями, журналистами и др.

    Реализовать данную жилищную программу для молодежи помогает программа акимата «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы. Программа «Elorda Jastary» нацелена на оказание всецелой поддержки молодежи, в том числе по линии жилья. Кроме того, в программе «Elorda Jastary» также есть направления по линии образования, трудоустройства, проведению досуга и др.

    Обязательное условие данной жилищной программы – быть вкладчиком Отбасы банка (нужно иметь депозит с суммой не меньше 1.8 млн.тенге).

    Условия программы «Elorda Jastary» следующие:

    — Сумма займа до 18 млн. тенге;

    — Процентная ставка — 5% годовых;

    — Первоначальный взнос от 10%;

    — Срок кредитования до 25 лет;

    — Жилье на первичном/вторичном рынках, введенное в эксплуатацию, либо строящееся жилье по договору долевого участия, при наличии гарантии АО «КЖК».

    Наряду с вышеперечисленными условиями претендент на участие в программе и члены его семьи последние 5 лет не должны иметь в собственности жилье или арендное жилье с правом выкупа. Также обязательно наличие постоянной регистрации в г. Нур-Султан не менее последнего 1 года непрерывно на заявителя и регистрация в г. Нур-Султан членов семьи заявителя.

    Прием заявок осуществляется только электронно через портал qatysu.zhilfond.kz.

    Перечень необходимых документов:

    1. Свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния (рождение детей, заключение брака, расторжение брака и т.д.);

    2. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан;

    3. Справка с места работы, выданная на фирменном бланке организации/учреждения с указанием даты выдачи справки, исходящего номера, даты трудоустройства и занимаемой должности и должностного оклада. В случае отсутствия официального бланка, на справке должны быть печати организации;

    4. Документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (Послужной список, трудовая книга или т.п.);

    5. Выписка о пенсионных отчислениях за весь период трудовой деятельности на обоих супругов (при наличии супруг/а);

    6. При наличии: справка об инвалидности на заявителя или его членов семьи (супруг/а, дети);

    7. Справка о наличии депозитного счета в АО «Отбасы банк» с указанием накопленной суммы на депозите (на обоих супругов при наличии, сумма накоплении должна быть не меньше 1.8 млн.тенге);

    8. Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев при наличии на обоих работающих супругов;

    9. Документ о высшем или средне-специальном образовании.

    Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Жилье Общество Молодежь
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