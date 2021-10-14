Прием заявок на участие в жилищной программе «Elorda Jastary» стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 октября, в столице стартовал прием заявок на участие в специальной жилищной программе для молодежи «Elorda Jastary». Документы будут приниматься до 21 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Программа льготного кредитования разработана акиматом столицы совместно с АО «Отбасы банк» для молодых людей до 35 лет (35 лет включительно), являющихся действующими медицинскими, педагогическими работниками, сотрудниками сферы культуры, социальной сферы, коммунальных предприятий и учреждений столицы, Департаментов полиции и ЧС города, тренерами и спортсменами-преподавателями, журналистами и др.

Реализовать данную жилищную программу для молодежи помогает программа акимата «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы. Программа «Elorda Jastary» нацелена на оказание всецелой поддержки молодежи, в том числе по линии жилья. Кроме того, в программе «Elorda Jastary» также есть направления по линии образования, трудоустройства, проведению досуга и др.

Обязательное условие данной жилищной программы – быть вкладчиком Отбасы банка (нужно иметь депозит с суммой не меньше 1.8 млн.тенге).

Условия программы «Elorda Jastary» следующие:

— Сумма займа до 18 млн. тенге;

— Процентная ставка — 5% годовых;

— Первоначальный взнос от 10%;

— Срок кредитования до 25 лет;

— Жилье на первичном/вторичном рынках, введенное в эксплуатацию, либо строящееся жилье по договору долевого участия, при наличии гарантии АО «КЖК».

Наряду с вышеперечисленными условиями претендент на участие в программе и члены его семьи последние 5 лет не должны иметь в собственности жилье или арендное жилье с правом выкупа. Также обязательно наличие постоянной регистрации в г. Нур-Султан не менее последнего 1 года непрерывно на заявителя и регистрация в г. Нур-Султан членов семьи заявителя.

Прием заявок осуществляется только электронно через портал qatysu.zhilfond.kz.

Перечень необходимых документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния (рождение детей, заключение брака, расторжение брака и т.д.);

2. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан;

3. Справка с места работы, выданная на фирменном бланке организации/учреждения с указанием даты выдачи справки, исходящего номера, даты трудоустройства и занимаемой должности и должностного оклада. В случае отсутствия официального бланка, на справке должны быть печати организации;

4. Документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (Послужной список, трудовая книга или т.п.);

5. Выписка о пенсионных отчислениях за весь период трудовой деятельности на обоих супругов (при наличии супруг/а);

6. При наличии: справка об инвалидности на заявителя или его членов семьи (супруг/а, дети);

7. Справка о наличии депозитного счета в АО «Отбасы банк» с указанием накопленной суммы на депозите (на обоих супругов при наличии, сумма накоплении должна быть не меньше 1.8 млн.тенге);

8. Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев при наличии на обоих работающих супругов;

9. Документ о высшем или средне-специальном образовании.

Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов.