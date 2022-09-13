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    Прием заявок на соискание премий и стипендий в области науки начался в Казахстане

    13 Сентября 2022, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК объявил о начале конкурса 2022 года на соискание ежегодных премий. В этом году учреждены шесть премий в области гуманитарных, естественных наук, педагогики и тюркологии. Также будут выделены 75 научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых молодых ученых до 35 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    В целях поощрения ученых и научных работников, внесших вклад в развитие науки и техники, ежегодно Комитет науки МНВО РК присуждает премии и государственные научные стипендии. Претендентами на эти награды могут стать исследователи, которые активно участвуют в проведении фундаментальных или прикладных научных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров.

    Премии и научные стипендии будут присуждены на конкурсной основе по следующим направлениям:

    – одна премия имени К. И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук;

    – одна премия имени Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук;

    – одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики;

    – одна премия имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии;

    – одна премия имени Д. А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук;

    – одна премия имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук;

    – 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых молодых ученых.

    Конкурсные заявки, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются по месту жительства в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» до 7 октября 2022 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Миннауки и высшего образования РК
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