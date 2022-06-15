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    Прием заявок на арендное жилье для социально уязвимых слоев начался в Нур-Султане

    15 Июня 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр жилья объявлил о приеме документов на получение арендного жилья без права выкупа для категории «Социально уязвимые слои населения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Всего в рамках программы выдается 117 квартир, расположенных в домах по ул. Е 509 д. 7; пр.Тлендиева, д. 44а; ул. Шакаулы, 7. Напомним, к социально уязвимым слоям населения относятся следующие категории:

    ветераны ВОВ; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ; ветераны боевых действий на территории других государств; инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; дети-сироты; кандасы; лица, лишившиеся жилья в результате экологических бедствий; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей; неполные семьи.

    Категории «Дети-сироты» выделяется 35 квартир, 9 из них – однокомнатные, 19 – двухкомнатные, 7 – трехкомнатные. Для остальных подкатегорий «Социально уязвимых слоев населения» предусмотрены 20 однокомнатных квартир; 46 двухкомнатных квартир; 16 трехкомнатных квартир.

    Арендные квартиры выдаются сроком на пять лет с правом продления. Иными словами, договор найма можно продлевать каждые пять лет. Ежемесячная арендная плата составит от 7 000 до 22 000 тенге.

    Прием документов будет осуществляться с 9:00 часов 18 июня до 23:59 часов 24 июня.

    Условия участия: состоять в очереди на жилье в городе Нур-Султане по категории «Социально уязвимые слои населения» или «Дети-сироты». Отбор проводится согласно дате постановки в очередь и учитывается состав семьи.

    «Заявки на участие могут подать очередники всех годов постановки на очередь (2006-2022), однако среди подавших заявки на участие пройдут те, кто стоит в очереди раньше остальных, на практике - это очередники 2009-2010 годов постановки на очередь», - пояснили в Центре жилья. Прием документов проводится только в электронном формате через портал qatysu.zhilfond.kz.

    Для подачи заявки необходимо иметь:

    ключ ЭЦП; сканированный вариант справки об отсутствии или наличии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи; сканированный вариант свидетельств о рождении детей/удостоверение личности членов семьи (при наличии); сканированный вариант свидетельства о заключении/расторжении брака/ об установлении отцовства/ форма №4/ свидетельство о смерти (при наличии); сканированный вариант правоустанавливающих документов недвижимого имущества (при наличии); сканированный вариант справки об инвалидности (при наличии); сканированный вариант медицинского заключения хронического заболевания с указанием полного наименования хронического заболевания, нуждаемости в отдельной комнате и определенной этажности (при наличии).

    О результатах рассмотрения заявок позже будет опубликовано на сайтах zhilfond.kz и www.gov.kz, в социальных сетях Центра жилья.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Жилье Общество
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