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    Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах Казахстана

    13 Июля 2023, 08:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн, так и офлайн, передает МИА «Казинформ».

    В этом году прием документов будет осуществляться в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

    Ранее зампредседателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», пояснил, в каком порядке будут приниматься документы на грант в этом году и какие документы необходимы для подачи заявки на получение образовательного гранта.

    Прием документов на грант от абитуриентов будет осуществляться и в ночное время.

    Напомним, ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

    Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году выделено 6280 грантов. По программе «Серпін» выделено 3653 гранта.

    По прогнозам Министерства науки и высшего образования, в этом году документы на грант подадут 135 тысяч детей. В этом году именно такое количество абитуриентов набрали минимальный балл. Это означает, что эти граждане имеют возможность участвовать в грантовом конкурсе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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