Прием в колледжи учеников 10-11 классов по экспериментальной программе начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках экспериментальных программ прием в колледжи учеников 10-11 классов начался в Астане. Об этом сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге столичной Службы региональных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в этом году в колледжи осуществляется прием по экспериментальным образовательным программам для учащихся 10-11 классов. На обучение планируется принять 270 человек, которые через 1,5 года получат два документа: аттестат об образовании и диплом с присвоением рабочей квалификации», – сказал К.Сенгазыев.

По его словам, в столице работают 33 колледжа, где готовят кадры по 75 специальностям и 122 квалификациям. До начала учебного года здесь отремонтированы кабинеты, мастерские и общежития, актуализированы образовательные программы, укомплектован педагогический штат. На сегодняшний день заявление на обучение в колледжах подали 11 937 человек. В рамках проекта «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» уже сформирован заказ на 8 500 мест по восьми направлениям и 59 наиболее востребованным специальностям.

Спикер также отметил, что с начала учебного года 607 студентов начнут обучение в колледжах по целевому госзаказу, а по окончании будут трудоустроены в 44 различных организациях города.