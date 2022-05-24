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    Прием документов в вузы РК будет осуществляться на базе единой платформы Минобразования

    24 Мая 2022, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все студенты, вне зависимости от обучения на гранте или на платных отделениях, будут сдавать документы через единую цифровую платформу Министерства образования и науки РК. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершается учебный год. Коллеги знают, какую работу необходимо провести в связи со всеми хлопотами и мероприятиями. Что касается приема документов, не говоря уже о грантниках, студенты платных отделений также будут сдавать документы через цифровую платформу МОН РК», - сказал на аппаратном совещании министр образования и науки РК.

    По словам Асхата Аймагамбетова, эта мера исключит случаи, когда абитуриенты поступают в вузы без сдачи Единого национального тестирования или соответствующих документов.

    Поэтому для обеспечения академической честности и законности с этого года в обязательном порядке прием документов на платное отделение вузов также будет осуществлен на базе единой платформы Минобразования.

    Ранее в Министерстве образования и науки РК заявили о низкой вовлеченности работодателей в меры по трудоустройству и направлению на практику выпускников вузов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Цифровой Казахстан МОН ЕНТ Асхат Аймагамбетов
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