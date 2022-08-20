Прием документов на прохождение стажировок по программе «Болашак» стартует в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 сентября в Казахстане начнется прием документов на прохождение зарубежных стажировок по программе «Болашак» в ведущих вузах и организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Центр международных программ».

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году по программе стажировок выделено 110 стипендий.

В 2022 году для прохождения стажировок утверждены следующие категории работников: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

Перечень приоритетных специальностей для прохождения стажировки по программе «Болашак» предусматривает 158 специальностей.

Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1.

Прием заявок и конкурсный отбор на прохождение стажировок по категории «Ученые» будет проводиться отдельным потоком, о сроках проведения будет сообщено дополнительно.



