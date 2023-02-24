Прием документов на получение арендного жилья с правом выкупа стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 февраля в столичном Центре жилья стартует прием документов на получение арендного жилья с правом выкупа в Астане через АО «Казахстанская жилищная компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Отбор является добором на объем квартир по ранее объявленному конкурсу. В программе могут принять участие граждане, состоящие в очереди на жилье по любой категории и являющиеся работниками сферы:

1) образования;

2) здравоохранения;

3) культуры;

4) спорта;

5) социальной защиты; (Эти предприятия и учреждения должны быть подведомственны акимату города Астаны);

6) департамента полиции города Астаны и его ведомств;

7) департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны и его ведомств.

Количество выделяемых квартир – 50. Стоимость аренды за 1 квадратный метр – 1455 тенге, максимальный срок аренды – до 20 лет с правом выкупа.

Жилье переходит в собственность арендатора по истечению срока аренды. Есть возможность привлечения гарантов при недостаточности доходов.

Квартиры расположены в МЖК в жилом массиве «Коктал», ул. 12-95, д. 12/1.

Прием заявок будет вестись с 10:00 27 февраля до 23:59 3 марта электронно, на портале qatysu.zhilfond.kz.

Список необходимых документов:

1) Ключ ЭЦП;

2) Сканированный вариант справки с места работы на фирменном бланке учреждения, выданной не позднее 10 дней на момент подачи заявки.

Вы можете претендовать на любой тип (1,2,3 комнатная) квартиры, независимо от состава семьи. Однако одобрение на получение выбранного типа квартиры напрямую зависит от платежеспособности.

Отбор будет проходить согласно дате постановки на очередь.

Программа реализуется в 2 этапа:

1) Подача заявки на участие и отбор согласно дате постановки на очередь;

2) После прохождения конкурса по дате постановки на очередь, нужно пройти процедуры платежеспособности в Казахстанской жилищной компании (8 800 080-44-48 телефон КЖК). Результаты будут опубликованы на сайте zhilfond.kz, управления жилья и в аккаунтах Центра жилья в социальных сетях.