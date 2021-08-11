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    Прием документов на конкурс для присуждения грантов в магистратуру начался в Казахстане

    11 Августа 2021, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 14 августа включительно через виртуальные приемные комиссии вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Всего в комплексном тестировании приняли участие 36 965 человек.

    «При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом, 2021-2022 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям – 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике – 1278, информационно-коммуникационным технологиям – 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам – 527», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

    Напомним, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

    Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Наука Вузы
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